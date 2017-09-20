Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку будут организованы курсы польского языка.

Как сообщили Report в пресс-службе польского посольства, курсы будут организованы с октября этого года профессиональными преподавателями Катажиной Дмитрук и Павелом Ференцем, которые будут отправлены в Баку министерством науки и высшего образования Польши.

Катажина Дмитрук будет преподавать в Азербайджанском университете языков, Павел Ференц - в Бакинском славянском университете.