В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании

Тестирование проводилось по математике, английскому языку и языку обучения

Управление образования города Баку провело испытательное оценивание среди учащихся IX классов.

Как сообщает Report, в оценивании, проведенном онлайн в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, приняли участие 35 667 учащихся.

Тестирование проводилось по математике, английскому языку и языку обучения. Для ответа на 85 вопросов (30 по языку обучения, 25 по математике, 30 по английскому языку) ученикам было дано 3 часа (14:00-17:00). После завершения оценивания результаты оценивания (набранные учащимися баллы) были направлены в общеобразовательные учреждения.

Основной целью проведения испытательного оценивания является определение уровня подготовки учащихся к выпускным экзаменам.