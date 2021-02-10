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В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании

В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании Тестирование проводилось по математике, английскому языку и языку обучения
Наука и образование
10 февраля 2021 г. 12:18
В Баку более 35 тысяч учащихся приняли участие в тестовом оценивании
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Управление образования города Баку провело испытательное оценивание среди учащихся IX классов.

Как сообщает Report, в оценивании, проведенном онлайн в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, приняли участие 35 667 учащихся.

Тестирование проводилось по математике, английскому языку и языку обучения. Для ответа на 85 вопросов (30 по языку обучения, 25 по математике, 30 по английскому языку) ученикам было дано 3 часа (14:00-17:00). После завершения оценивания результаты оценивания (набранные учащимися баллы) были направлены в общеобразовательные учреждения.

Основной целью проведения испытательного оценивания является определение уровня подготовки учащихся к выпускным экзаменам.

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Версия на азербайджанском языке Sınaq qiymətləndirmədə 35 mindən çox şagird iştirak edib

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