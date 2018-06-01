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    В Баку более 24 тыс. детей привлечено в дошкольные группы в этом году

    © baku.edu.gov.az

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В группах дошкольной подготовки, действующих в государственных общеобразовательных школах Баку, завершились занятия".

    Об этом Report сообщили в Управлении образования г.Баку.

    Сообщается, что в 2017-2018 учебном году к занятиям в 868 группах дошкольной подготовки в 263 подведомственных управлению школах были привлечены 24 129 детей.

    Основной целью дошкольных групп является подготовка детей к учению, привыкание их к процессу занятий, формирование у них определенных знаний и навыков.

    В дошкольных группах занятия ежегодно начинаются в едином порядке в октябре и завершаются в конце мая.

    Дошкольные группы работают 4 дня в неделю. В группах, где за день обучение идет в три этапа, занятия длятся 30 минут, перемены длятся 10 минут. Для учеников дошкольных групп домашних заданий не предусмотрено.

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