В Баку более 24 тыс. детей привлечено в дошкольные группы в этом году

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "В группах дошкольной подготовки, действующих в государственных общеобразовательных школах Баку, завершились занятия".

Об этом Report сообщили в Управлении образования г.Баку.

Сообщается, что в 2017-2018 учебном году к занятиям в 868 группах дошкольной подготовки в 263 подведомственных управлению школах были привлечены 24 129 детей.

Основной целью дошкольных групп является подготовка детей к учению, привыкание их к процессу занятий, формирование у них определенных знаний и навыков.

В дошкольных группах занятия ежегодно начинаются в едином порядке в октябре и завершаются в конце мая.

Дошкольные группы работают 4 дня в неделю. В группах, где за день обучение идет в три этапа, занятия длятся 30 минут, перемены длятся 10 минут. Для учеников дошкольных групп домашних заданий не предусмотрено.