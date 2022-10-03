В Баку более 22 тысяч детей будут обучаться в дошкольных группах школ

В 2022-2023 году в группах школьной подготовки, созданных в государственных общеобразовательных школах, будут проходить обучение 22 733 ребенка.

В 2022-2023 году в группах подготовки, созданных в государственных общеобразовательных школах, будут проходить обучение 22 733 ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает Управление образования города Баку, отметив, что занятия будут проводиться 4 раза в неделю.

Целью дошкольных групп является повышение психологической устойчивости 5-летних детей перед началом обучения в школе, получение навыков общения и совместной учебы с другими детьми.

В дошкольных группах будут проводиться занятия по знакомству с окружающим миром, прививаться начальные навыки правописания и развития речи, развиваться художественное, логико-математическое мышление, проводиться занятия по музыке и физической культуре.

Группы подготовки завершат учебный год 31 мая.