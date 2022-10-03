О нас

В Баку более 22 тысяч детей будут обучаться в дошкольных группах школ

В Баку более 22 тысяч детей будут обучаться в дошкольных группах школ В 2022-2023 году в группах школьной подготовки, созданных в государственных общеобразовательных школах, будут проходить обучение 22 733 ребенка.
Наука и образование
3 октября 2022 г. 13:55
В Баку более 22 тысяч детей будут обучаться в дошкольных группах школ

В 2022-2023 году в группах подготовки, созданных в государственных общеобразовательных школах, будут проходить обучение 22 733 ребенка.

Как передает Report, об этом сообщает Управление образования города Баку, отметив, что занятия будут проводиться 4 раза в неделю.

Целью дошкольных групп является повышение психологической устойчивости 5-летних детей перед началом обучения в школе, получение навыков общения и совместной учебы с другими детьми.

В дошкольных группах будут проводиться занятия по знакомству с окружающим миром, прививаться начальные навыки правописания и развития речи, развиваться художественное, логико-математическое мышление, проводиться занятия по музыке и физической культуре.

Группы подготовки завершат учебный год 31 мая.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке  Bakıda 22 733 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Другие новости из категории

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека
3 октября 2022 г. 13:42
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Магнитная буря продлится еще два дня
Магнитная буря продлится еще два дня
3 октября 2022 г. 12:57
Министр: Доля частного сектора в системе образования Азербайджана ниже 1%
Министр: Доля частного сектора в системе образования Азербайджана ниже 1%
3 октября 2022 г. 11:16
В Азербайджане состоялось открытие международной школы Маариф
ФотоВ Азербайджане состоялось открытие международной школы "Маариф"
3 октября 2022 г. 10:59
В Швеции открывается Нобелевская неделя
В Швеции открывается Нобелевская неделя
3 октября 2022 г. 07:26
Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки
Сегодня начинается учебный процесс в группах дошкольной подготовки
3 октября 2022 г. 06:00
Директору бакинской школы объявлен строгий выговор
Директору бакинской школы объявлен строгий выговор
1 октября 2022 г. 10:28
В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года Годом Гейдара Алиева
В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"
30 сентября 2022 г. 20:25
Объявлен прием на работу на должности воспитателя и дефектолога
Объявлен прием на работу на должности воспитателя и дефектолога
30 сентября 2022 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi