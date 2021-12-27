В Баку шесть школ названы в честь национальных героев

Всего в Баку 172 школы названы в честь национальных героев и шехидов .

Всего в Баку 172 школы названы в честь национальных героев и шехидов .

Об это сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Отмечено, что в 2021 году по поручению президента Ильхама Алиева, на основании решения кабинета министров Азербайджана шести общеобразовательным школам столицы присвоены имена героев Отечественной войны, погибших за территориальную целостность Азербайджанской республики.

Бакинской общеобразовательной школе №98 присвоено имя национального героя Азербайджана Ильгара Анзор оглы Мирзаева, общеобразовательной школе №47 – имя героя Отечественной войны Заура Исмайыл оглы Нудиралиева, общеобразовательной школе №216 – имя героя Отечественной войны Рамиза Вагиф оглы Гасымова, общеобразовательной школе №88 – имя героя Отечественной войны Эльчина Эльшан оглы Мансурова, общеобразовательной школе №48 – имя героя Отечественной войны Джейхуна Айдын оглы Гасанова, Экологическому лицею №291 – имя героя Отечественной войны Азада Ариф оглы Гумбатова.