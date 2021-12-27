О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку шесть школ названы в честь национальных героев

В Баку шесть школ названы в честь национальных героев Всего в Баку 172 школы названы в честь национальных героев и шехидов .
Наука и образование
27 декабря 2021 г. 12:23
В Баку шесть школ названы в честь национальных героев
0 : 00
0 : 00

Всего в Баку 172 школы названы в честь национальных героев и шехидов .

Об это сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Отмечено, что в 2021 году по поручению президента Ильхама Алиева, на основании решения кабинета министров Азербайджана шести общеобразовательным школам столицы присвоены имена героев Отечественной войны, погибших за территориальную целостность Азербайджанской республики.

Бакинской общеобразовательной школе №98 присвоено имя национального героя Азербайджана Ильгара Анзор оглы Мирзаева, общеобразовательной школе №47 – имя героя Отечественной войны Заура Исмайыл оглы Нудиралиева, общеобразовательной школе №216 – имя героя Отечественной войны Рамиза Вагиф оглы Гасымова, общеобразовательной школе №88 – имя героя Отечественной войны Эльчина Эльшан оглы Мансурова, общеобразовательной школе №48 – имя героя Отечественной войны Джейхуна Айдын оглы Гасанова, Экологическому лицею №291 – имя героя Отечественной войны Азада Ариф оглы Гумбатова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İndiyədək Bakıda 172 məktəbə Milli Qəhrəman və şəhidlərin adı verilib

Другие новости из категории

В Азербайджане учатся около 7400 иностранных студентов
В Азербайджане учатся около 7400 иностранных студентов
27 декабря 2021 г. 11:46
В Баку закрытая на карантин школа восстановила очные занятия
В Баку закрытая на карантин школа восстановила очные занятия
27 декабря 2021 г. 10:44
Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом
Студент Азербайджанского университета умер от отравления угарным газом
26 декабря 2021 г. 23:49
В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены
В Азербайджане бухгалтеры сдали пробные экзамены
26 декабря 2021 г. 14:33
Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда
Министр: Созидательные работы на освобожденных землях активируют и рынок труда
24 декабря 2021 г. 11:56
В 15 школах Баку функционируют профориентированные классы
В 15 школах Баку функционируют профориентированные классы
24 декабря 2021 г. 10:17
Министр образования: Репетиторство имеет серьезные проблемы
Министр образования: Репетиторство имеет серьезные проблемы
23 декабря 2021 г. 22:48
Амруллаев: В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования
Амруллаев: В Азербайджане есть серьезные проблемы с качеством среднего образования
23 декабря 2021 г. 22:29
В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане меняются правила признания иностранных дипломов
23 декабря 2021 г. 13:13
В Азербайджане в этом году признаны дипломы 2278 выпускников зарубежных вузов
В Азербайджане в этом году признаны дипломы 2278 выпускников зарубежных вузов
23 декабря 2021 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi