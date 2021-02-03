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В Баку 1 106 родителей отказались отправлять детей в школу

В Баку 1 106 родителей отказались отправлять детей в школу В учебных заведениях соблюдаются все требования, исходящие из санитарно-эпидемиологической ситуации
Наука и образование
3 февраля 2021 г. 17:36
В Баку 1 106 родителей отказались отправлять детей в школу

Из 182 018 учащихся, получающих образование в начальных классах (I-IV классы), родители 1 106 подписали обязательство об отказе на участие их детей в очном процессе обучения.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В настоящее время в учебных заведениях учебно-воспитательный процесс продолжается в соответствии с "Временными правилами организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима" Кабмина.

В учебных заведениях соблюдаются все требования, исходящие из санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 1 106 valideyn övladını məktəbə göndərməkdən imtina edib

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