В Баку 1 106 родителей отказались отправлять детей в школу

В учебных заведениях соблюдаются все требования, исходящие из санитарно-эпидемиологической ситуации

Из 182 018 учащихся, получающих образование в начальных классах (I-IV классы), родители 1 106 подписали обязательство об отказе на участие их детей в очном процессе обучения.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В настоящее время в учебных заведениях учебно-воспитательный процесс продолжается в соответствии с "Временными правилами организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима" Кабмина.

В учебных заведениях соблюдаются все требования, исходящие из санитарно-эпидемиологической ситуации.