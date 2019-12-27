 Наверх

Вечер поэзии в Бакинском филиале Сеченовского университета - ФОТО

В Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоо

26 декабря в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения России (Сеченовский университет) по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии с приветственным словом ректор филиала, профессор Азиз Алиев выразил признательность Лейле Алиевой за неоценимый вклад в повышении интереса и внимания к поэзии у студентов.

В своем выступлении Лейла Алиева отметила важность профессии врача, которая является одной из самых сложных и гуманных.

В продолжение мероприятия студенты Бакинского филиала Сеченовского университета Лала Исаева, Нурана Алекберова, Вусаля Гусейнова прочитали стихотворения Лейлы Алиевой "Где ты лучший в мире человек?", "Не верим" и "Время, я прошу тебя остановись". Также свои стихи прочитали будущие врачи Тамерлан Рустамов, Лала Исаева и Ягуб Керимов.

В заключение вечера Лейла Алиева подарила свои книги студентам, с участниками мероприятия были сделаны памятные фотографии.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!