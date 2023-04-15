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В бакинском филиале МГУ имени Ломоносова состоялся "День открытых дверей"

В бакинском филиале МГУ имени Ломоносова состоялся "День открытых дверей" В бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся ежегодный "День открытых дверей".
Наука и образование
15 апреля 2023 г. 16:27
В бакинском филиале МГУ имени Ломоносова состоялся День открытых дверей

В бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся ежегодный "День открытых дверей".

Как передает Report, в рамках мероприятия была предоставлена информация об условиях и правилах вступительных экзаменов, о подготовке бакалавров и магистров на шести факультетах филиала - филологическом, химическом, физическом, экономическом, прикладной математики и психологии.

В ходе мероприятия была проведена презентация, отражающая детальную информацию о формате обучения в филиале, а абитуриенты получили возможность задать интересующие их вопросы.

В рамках мероприятия также была организована экскурсия в кампус университета в поселке Ходжасан. Абитуриенты получили возможность воочию ознакомиться с аудиторией, где проходят занятия, общежитием и спортивным комплексом.

По итогам мероприятия были розданы информационные брошюры.

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