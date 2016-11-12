В Бакинской высшей школе нефти выбран "Молодой исследователь года"

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) подведены итоги конкурса "Молодой исследователь года", прошедшего среди студентов вуза.

Как сообщили Report из отдела связей с общественностью БВШН, по условиям конкурса, на нем были представлены по три научные работы студентов от каждой кафедры, выполненные за последние полтора года. Работы оценивало жюри, утвержденное приказом ректора в составе девяти человек, включая трех студентов старших курсов.

К финальному этапу конкурса были допущены три работы, которые оценивала комиссия из пяти экспертов, состав которой также был утвержден приказом ректора БВШН. Студенты – авторы этих работ выступили с докладами перед членами комиссии и ответили на их вопросы.

По итогам индивидуального обсуждения первое место было присуждено студенту пятого курса Ниджату Гасымову, обучающемуся по специальности "Инженер-химик" (научный руководитель – доцент Амир Вахшури), за работу "Использование нанотехнологий для очистки воды без вреда для окружающей среды". Он и стал лучшим "Молодым исследователем года". Второе место заняла студентка четвертого курса факультета "Инженерия по автоматизации процессов" Лейли Аббасова (научный руководитель – доцент Наиля Аллахвердиева), представившая работу "Проектирование нейронных сетей на базе программного обеспечения MATLAB". Третье место занял обучающийся по специальности "Инженер-химик" студент пятого курса БВШН Кямран Алиев (научный руководитель – старший преподаватель Санан Эминов) с работой "Потенциал энергии волн Каспийского моря".

Победителю конкурса "Молодой исследователь года" Ниджату Гасымову были вручены специальный диплом и приз, а его доклад был заслушан на научной конференции, прошедшей в БВШН в рамках 2-го Азербайджанского фестиваля науки.