​В Бакинской Высшей Школе Нефти учреждена профсоюзная организация

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялась учредительная конференция профсоюзной организации. Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в конференции приняли участие руководство Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), председатель Республиканского комитета профсоюза работников нефтяной и газовой pпромышленности Азеpбайджана Джахангир Алиев, профессорско-пре подавательский состав и студенты Высшей Школы.

Открывая конференцию, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о значительности и необходимости учреждения Профсоюзной организации в Высшей Школе. Отмечая важность создания этой организации во всех сферах деятельности, он подчеркнул, что деятельность первой профсоюзной организации, созданной в древнем нефтяном крае - Азербайджане, была направлена именно на нефтяную промышленность. Ректор также отметил, что приняв во внимание тяжесть труда работающих в нефтегазовой сфере, еще конца 19-го - начала 20-го века в Азербайджане учредили первый Профсоюз для защиты прав нефтяников.

Подчеркивая, что Профсоюзы являются независимыми общественными и неполитическими организациями, защищающими социальные права и интересы работников производственной и непроизводственн ой сфер, пенсионеров и людей, получающих образование, Э.Гасымов сообщил, что создание единого Комитета Профсоюза сотрудников и студентов БВШН внесет новое содержание в их общественно-соци альную и культурную жизнь по вышеназванным направлениям. Он призвал профессорско-преподавательский состав и студентов БВШН оказать всяческую поддержку деятельности Комитета Профсоюза и поздравил их по этому случаю.

Пpедседатель Республиканского комитета пpофсоюза pаботников нефтяной и газовой пpомышленности Азеpбайджанской Республики Джахангир Алиев проинформировал участников конференции о деятельности и направлениях возглавляемой им структуры. Он подчеркнул важность защиты прав работников нефтегазовой промышленности с точки зрения продуктивной деятельности SOCAR. Д.Алиев также напомнил, что движение, начатое еще в 1904 году в Баку с подписания "Мазутного соглашения" между работниками и предпринимателям и был завершен созданием в 1906 году Профсоюзной организации. Он выразил приветствие созданию Комитета Профсоюзной организации в таком престижном вузе и пожелал успехов в его деятельности.

В завершении представители учредительной конференции Профсоюзной организации путем голосования избрали членов Комитета Профсоюза. Начальник Отдела работы со студентами Хабиба Садыглы была выбрана председателем Комитета Профсоюза Бакинской Высшей Школы Нефти.