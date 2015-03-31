Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялась учредительная конференция профсоюзной организации. Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в конференции приняли участие руководство Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН), председатель Республиканского комитета профсоюза работников нефтяной и газовой pпромышленности Азеpбайджана Джахангир Алиев, профессорско-пре
Открывая конференцию, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал о значительности и необходимости учреждения Профсоюзной организации в Высшей Школе. Отмечая важность создания этой организации во всех сферах деятельности, он подчеркнул, что деятельность первой профсоюзной организации, созданной в древнем нефтяном крае - Азербайджане, была направлена именно на нефтяную промышленность. Ректор также отметил, что приняв во внимание тяжесть труда работающих в нефтегазовой сфере, еще конца 19-го - начала 20-го века в Азербайджане учредили первый Профсоюз для защиты прав нефтяников.
Подчеркивая, что Профсоюзы являются независимыми общественными и неполитическими организациями, защищающими социальные права и интересы работников производственной и непроизводственн
Пpедседатель Республиканского комитета пpофсоюза pаботников нефтяной и газовой пpомышленности Азеpбайджанской Республики Джахангир Алиев проинформировал участников конференции о деятельности и направлениях возглавляемой им структуры. Он подчеркнул важность защиты прав работников нефтегазовой промышленности с точки зрения продуктивной деятельности SOCAR. Д.Алиев также напомнил, что движение, начатое еще в 1904 году в Баку с подписания "Мазутного соглашения" между работниками и предпринимателям
В завершении представители учредительной конференции Профсоюзной организации путем голосования избрали членов Комитета Профсоюза. Начальник Отдела работы со студентами Хабиба Садыглы была выбрана председателем Комитета Профсоюза Бакинской Высшей Школы Нефти.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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