В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялась торжественная церемония открытия 2015/2016-го учебного года

Баку. 14 сентября. REPORT. AZ/ Сегодня в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония открытия 2015/2016-го учебного года. Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель Государственной Комиссии по Приему Студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде, Региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррел, вице-президенты SOCAR и другие руководящие лица.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что в этом году на проведенных вступительных экзаменах были заняты все 120 мест: "Общий минимальный балл по БВШН составил 659, а общий средний балл - 676 баллов. Три из семи абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительном экзамене по I группе специальностей, поступили в Бакинскую Высшую Школу Нефти. Эти абитуриенты являются выпускниками школ города Баку, Бардинского и Губадлинского районов. Десять студентов из числа поступивших в БВШН закончили школу с золотыми и два студента - с серебряными медалями".

Выступивший на мероприятии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев упомянул о проведении за короткий срок масштабных работ для создания необходимой инфраструктуры, формирования кадрового потенциала созданной Указом Президента Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым БВШН и как результат проделанных работ о достигнутых успехах Высшей Школы. Он подчеркнул, что как и ранее и в 2014/2015 учебном году БВШН отличилась своей активной деятельностью. Р.Абдуллаев отметил, что расширение сотрудничества БВШН с транснациональными компаниями, применение современных технологий в учебном процессе предопределили достигнутые высокие показатели. Президент SOCAR выразил уверенность, что успехи, приобретенные в предыдущих годах будут продолжаться и впредь, и в 2015/2016–м учебном году деятельность Высшей Школы еще более расширится и студенты будут более активными.

Председатель ГКПС Малейка Аббасзаде поздравила студентов БВШН с высокими показателями на вступительных экзаменах и завоеванием статуса студента. М.Аббасзаде довела до внимания присутствующих, что БВШН является лидером по ряду показателей среди вузов страны. Подчеркивая, что БВШН добилась очень больших результатов, она отметила, что в этом году самый минимальный проходной балл при приеме в БВШН был 659 баллов. М.Аббасзаде оценила эти показатели как большое достижение и в то же время огромной ответственностью. Далее, пожелав успехов студентам в учебе, она призвала их максимально пользоваться благоприятными условиями, созданными государством для них.

В конце мероприятия высокопоставленные гости вручили получившим в 2015/2016-м учебном году звание студента Высшей Школы студенческие билеты и ноутбуки от SOCAR. Кроме того, студентам, отличившимся в прошедшем учебном году разными достижениями были представлены сертификаты и почетные грамоты.