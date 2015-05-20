​В Бакинской Высшей Школе Нефти семестровые экзамены проводят британские преподаватели

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) продолжается летняя экзаменационная сессия. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Экзамены для студентов, обучающихся на бакалавриате по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик", на основе учебной программы британского университета Herriot-Vatt, проводятся параллельно в двух вузах, в один день и в одно время с учетом разницы в часовых поясах. Таким образом, предотвращаются возможные попытки студентов двух вузов посредством электронных ресурсов обмениваться между собой ответами экзаменационных вопросов.

БВШН - единственный вуз в Азербайджане, где знания студентов оцениваются преподавателями зарубежного университета. В течение сессии студенты 2-го и 3-го курса, обучающиеся по специальностям "Инженер по нефти и газу" и "Инженер-химик", сдадут письменный экзамен по предметам "Перерабатывающие индустрии", "Инженерия переработки", "Химическая реактивность", "Математика для инженеров и ученых 2", "Математика для инженеров и ученых 4", "Основы инженерии", "Введение в нефтяную инженерию" и "Наука механической инженерии 2".

Командированная в БВШН группа преподавателей из 5 человек – директор факультета инженерных и естественных наук (ИЕН) Мак Клаф Кевин, директор по академическому качеству факультета ИЕН Джилиан Томсон, менеджер по обучению и преподаванию факультета ИЕН Патрисия Данкан, администратор по проектам с БВШН факультета ИЕН Айрен Фокс, помощник директора по инженерной программе факультета ИЕН Александр Бел, организует экзамены на основе вопросов, составленных в британском университете, и контролирует процесс их проведения. После экзамена письменные ответы студентов посредством службы быстрой почты будут отправлены в Эдинбург, университет Herriot-Vatt для оценивания. Организация экзаменационного процесса в данной форме дает полную гарантию на прозрачную и объективную оценку результатов.

Отметим, что ректор БВШН Эльмар Гасымов подписал соответствующий приказ в связи с организацией в Высшей Школе летней экзаменационной сессии 2014/2015-го учебного года. Экзамены будут продолжаться до 22 мая.