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    В БВШН прошло вручение сертификатов SPM

    Ректор Эльмар Гасымов поздравил слушателей с высокими результатами и пожелал им дальнейших успехов в учебе© BANM

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось вручение сертификатов второй группе слушателей действующей при БВШН Школы управления проектами (School of Project Management – SPM), успешно сдавшим экзамены и завершившим курс обучения в SPM по первому модулю. 

    Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, вручавший сертификаты ректор Высшей школы Эльмар Гасымов поздравил слушателей с высокими результатами и пожелал им дальнейших успехов в учебе.

    В ходе курса "Составление графика работ и контроль затрат" участники программы познакомились с надежными и логичными схемами составления графиков и контроля деятельности по проекту, овладели методами оценки, прогнозирования и составления бюджетов, а также мониторинга, контроля и анализа затрат, составления отчетов о расходах и интерпретации значения данных о стоимости завершенных работ. Во время занятий они также приобрели практический опыт, совершенствуя навыки по разработке требований к проекту и составлению перечня работ. Занятия вел инструктор компании TwentyEighty Strategy Execution Джон Пелхам, имеющий 20-летний опыт преподавательской работы и специально приглашенный вести курсы в "Школе управления проектами".

    Слушателями Школы управления проектами в БВШН являются специалисты различного профиля – сотрудники различных компаний и организаций, включая SOCAR, BP, Atlantic Waste Solutions, PAŞA Həyat Sığorta ASC и Pasha Holding. Школа управления проектами создана при финансовой поддержке BP и партнеров компании, технической поддержке TwentyEighty Strategy Execution, ведущей международной компании в области обучения управлению проектами, а также при организационной поддержке БВШН. Обучение в школе ведется по семи модулям, по завершении которого слушателям будут вручены сертификаты о получении степени магистра Университета Джорджа Вашингтона (США). Недавно был объявлен очередной набор слушателей в SPM. 

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