В БВШН прошло собрание, посвященное референдуму

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло собрание, посвященное всенародному голосованию (референдуму) о внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, которое состоится 26 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая собрание, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важность предстоящего референдума, проводимого в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева "Акт референдума Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики"", и подчеркнул, что референдум станет еще одним крупным шагом на пути осуществления в стране новых реформ. Он также отметил, что это мероприятие станет важным событием в общественно-политической жизни страны. Говоря об изменениях и дополнениях, предлагаемых для внесения в Конституцию страны на референдуме 26 сентября, ректор особо подчеркнул, что они послужат росту благополучия и благосостояния граждан нашей страны, улучшению обеспечения их прав и свобод, а также усилению государственности. Эльмар Гасымов выразил уверенность, что граждане республики единодушно поддержат предлагаемые изменения и призвал всех проголосовать за светлое будущее страны.

Выступившие на собрании другие участники выразили поддержку изменениям в Конституцию республики и сообщили о намерении принять активное участие в референдуме.