​В Бакинской Высшей Школе Нефти прошли соревнования по роботехнике

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Организацией кафедры "Инженерия по автоматизации процессов" БВШН в Высшей Школе прошли соревнования по роботехнике среди студентов, обучающихся по специальности инженера по автоматизации процессов.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступая с приветственной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов пожелал студентам успехов. Он выразил удовлетворение тем, что студенты, помимо своих занятий, приложив усилия, также создали различные роботехнические аппараты, продемонстрировавшие их знания. Высоко оценив творчество и инициативы студентов, Э.Гасымов выразил уверенность в продолжительности этих достижений и в будущем. Говоря о значительности проведения студенческих конкурсов и выставок, ректор также положительно оценил участие в подобных мероприятиях представителей международных компаний, сотрудничающих с БВШН. Он сообщил, что эти компании уже с сегодняшнего дня выбирают своих будущих специалистов. В то же время, ректор выразил благодарность компаниям Avandsis GROUP, Schneider Electric, Emerson Process Management, ABB, Siemens за поощрительные подарки, врученные студентам и сотрудникам кафедры "Инженерии по автоматизации процессов" за организацию такого мероприятия.

Ректор, подчеркивая, что специальность "Инженерия по автоматизации процессов" является одной из самых важных специальностей в БВШН, отметил, что здесь особое значение придается деятельности студентов, обучающихся по этой специальности. Э.Гасымов выразил надежду на продолжительность подобных соревнований и отметил важность проведения в будущем таких мероприятий совместно с общеобразовательными школами. Он призвал в будущем к таким соревнованиям привлекать и учащихся средних школ.

Затем среди 6 команд началась борьба за первое место. Студенты продемонстрировали подготовленные и запрограммированные ими роботов, наглядно показали их работу и дали подробную информацию о каждом из них.

По оценкам жюри, первого места удостоилась команда “New era”, второго места - “Moon walkers” и третьего места команда “Star”. В конце командам-победителям были вручены подарки со стороны компаний, cотрудничающих с БВШН.

Отметим, что в соревновании приняли участие 18 студентов, обучающиеся на третьем курсе.