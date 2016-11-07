В Бакинской Высшей школе нефти прошел семинар для технических университетов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) совместно c Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) и Американским нефтяным институтом (API) провела семинар для высших технических учебных заведений республики.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Принять участие в нем были приглашены представители свыше 10 вузов страны – БВШН, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанской государственной морской академии, Университета ADА, Азербайджанского архитектурно-строительного университета, Азербайджанского технического университета, Университета Хазар, Кавказского университета, Азербайджанского технологического университета и Сумгаитского государственного университета.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важность мероприятия для дальнейшей разработки и применения единых стандартов и норм тестирования с целью эффективной организации учебного процесса в вузах Азербайджана и пожелал участникам семинара успешной и продуктивной работы. Выступивший с докладом ассистент вице-президента ASTM по продажам и маркетингу Джеймс С. Томас рассказал о применяемых ASTM стандартах и методах тестирования, программах обучения онлайн и организации электронных библиотек. Об использовании стандартов API для нефтегазовой промышленности, в том числе в учебных программах, и программах индивидуальной сертификации рассказала директор API по международным промышленным услугам Лакшми Махон. В работе семинара также приняли участие Арсений Корнильев, менеджер отдела продаж ASTM, и Мехмет Хасеки, Исполнительный директор компании Mikro Information Handling & Distribution Services – уполномоченного дилера ASTM.

Отметим, что ASTM является международной организацией, разрабатывающей и издающей стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. API – единственная неправительственная организация США, обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в нефтяной и газовой промышленности. ASTM и API сотрудничают в области разработки соответствующих стандартов документации для нефтегазовой индустрии.