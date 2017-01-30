В Бакинской Высшей Школе Нефти прошел "День Шотландии"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошел "День Шотландии", посвященный 258-й годовщине со дня рождения известного шотландского поэта-лирика Роберта Бернса.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, в мероприятии, в котором приняли участие официальные представители SOCAR, посольств и различных международных компаний, были представлены шотландские национальные песни и танцы, а также стихи и музыкальные композиции в исполнении студентов БВШН.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, открывший приветственной речью мероприятие, отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Великобританией, отвечающие взаимным интересам двух народов, будут успешно развиваться и впредь. Ректор отметил, что в соответствии с подписанным двусторонним соглашением о сотрудничестве с Университетом Хериота-Ватта (УХВ) с БВШН в Высшей школе впервые отмечают "День Шотландии", а 28 мая этого года "День Азербайджана" также впервые торжественно отпразднуют в Университете Хериота-Ватта в Эдинбурге. Говоря о Роберте Бернсе, Эльмар Гасымов поделился впечатлениями о творчестве известного шотландского поэта-лирика. "В основу стихов Роберта Бернса вошло шотландское народное творчество, древние народные песни и мотивы. Народ очень быстро полюбил его стихи, которые легли на народную музыку, превратившись в фольклор", - отметил ректор. Эльмар Гасымов подчеркнул, что исторические корни, национальные и духовные ценности, культура, искусство, музыка, стихи, песни, обычаи и традиции способны объединить целый народ.

Выступивший на "Дне Шотландии" заместитель посла Великобритании в Азербайджане Стефан Маккормик отметил особые экономические, культурные и политические отношения между нашими странами.

В "День Шотландии" перед гостями выступили также вице-президент BP-Азербайджан Бахтияр Асланбейли, вице-президент BP-Азербайджан по организации глобальных проектов Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли Касл Келли и менеджер отдела по образованию и работе с общественностью представительства British Council в Азербайджане Наргиз Гусейнова. Гости отметили, что подобные мероприятия очень важны в воспитании студентов. Они приобщают молодежь к истокам национального духа, учат уважению и бережному отношению к корням, связывающим людей в историческое единство - народ.

Творческая часть вечера началась с показа документального фильма о Шотландии. Затем студенты БВШН прочли стихи и исполнили музыкальные композиции. Студенты вуза Нармин Бахышлы и Гурбан Гасанов продекламировали знаменитые стихи Роберта Бернса "Прощай" и "Красная роза". Студенты Лала Мамедова, Фидан Гулиева и Айтадж Искендерова исполнили шотландские народные песни, а представители Каледонского Общества в Баку исполнили национальные шотландские танцы и музыкальные отрывки на волынке – шотландском народном инструменте.

Шотландский поэт-лирик Роберт Бернс родился 25 января 1759 года. Он начал писать стихи в 14-15 лет, взяв за основу народное творчество и народные мотивы. Именно поэтому его произведения очень быстро завоевали огромную популярность среди простого народа. Роберт Бернс умер 21 июля 1796 года, но память о нем до сих пор живет в сердцах шотландцев, которые каждый год с любовью и благодарностью отмечают день рождения великого поэта.

Напомним, что в соответствии с подписанным двусторонним соглашением о сотрудничестве между УХВ и БВШН, обучение студентов по специальностям "Нефтегазовая инженерия" и "Химическая инженерия" ведется в Высшей школе по учебной программе бакалавриата Университета Хериота-Ватта. Первый выпуск специалистов, которые получат двойной диплом, пройдет в БВШН в 2017 году. С этого же года начнется подготовка студентов по программе магистратуры.