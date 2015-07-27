Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти прошел "День открытых дверей". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Встретившись с абитуриентами, набравшими на приемных экзаменах в вузы по первой группе специальностей свыше 600 баллов, и их родителями, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал и искренне поздравил их за самые высокие результаты, показанные на экзамене.

Вначале Э.Гасымов подробно рассказал участникам мероприятия о деятельности Высшей Школы. Он сказал, что основной целью создания БВШН была подготовка в Азербайджане высококвалифицированных англоязычных кадров, отвечающих международным стандартам и современным стандартам промышленности. Подчеркивая, что на трудовом рынке современного мира больше всего существует потребность в инженерных кадрах, Э.Гасымов выразил уверенность в том, что абитуриенты, сегодня стремящиеся к этой профессии, обучившись в БВШН, приобретут возможность построить в будущем карьеру в самых крупных нефтегазовых компаниях мира и станут самыми востребованными кадрами. Ректор также отметил, что в БВШН подготавливаются кадры в соответствии с требованиям таких престижных нефтегазовых компаний мира как BP, Statoil, Halliburton, Emerson и др. Он добавил, что приглашение, полученное некоторыми студентами Высшей Школы на работу в этих компаниях, уже является показателем репутации и успехов БВШН.

Э.Гасымов подчеркнул, что, благодаря вниманию и заботе компании SOCAR в вузе созданы все необходимые условия для студентов. Он отметил, что БВШН, располагающая обширной материально-технической базой, тесно сотрудничает с рядом престижных высших учебных заведений и нефтегазовых компаний мира, а также с действующими в стране транснациональными компаниями. Благодаря этим связям сотрудничества создаются широкие учебные и будущие карьерные возможности для студентов БВШН. Таким образом, Высшая школа помимо передачи студентам теоретических знаний, также направляя их к практическому опыту, обеспечивает в будущем потребность страны в высококвалифицированных кадрах. Напоминая о тесных связях сотрудничества БВШН с Университетом Хериот-Ватт Великобритании, ректор сказал, что в рамках этого сотрудничества обучение в БВШН осуществляется на основе учебных программ этого университета и избранные студенты Высшей Школы ежегодно отправляются в британский университет для обучения в течение одного семестра.

Участвующие во встрече студенты БВШН поделились с абитуриентами своими впечатлениями и мнениями о предоставляемом им в Высшей Школе высококачественном образовании, студенческой жизни и пройденной на разных предприятиях производственной практике.

В рамках встречи ректор Эльмар Гасымов и студенты ответили на вопросы, интересующие абитуриентов и их родителей.

В завершении абитуриенты и их родители выразили благодарность руководству БВШН за состоявшуюся продуктивную и искреннюю встречу.