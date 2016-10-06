В БВШН подведены итоги проекта "Связь с альтернативным будущим"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Подведены итоги проекта "Связь с альтернативным будущим", который был выполнен при финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана при президенте Азербайджанской Республики, партнерском участии в проекте министерства экологии и природных ресурсов, Государственного агентства Азербайджанской Республики по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) и Центра информационных систем и технологий "Мультимедиа", а также при организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН).

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в церемонии по случаю окончания проекта, прошедшей в БВШН, приняли участие проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов и декан факультета непрерывного образования БВШН Рена Мустафаева. За успешное участие в проекте журналистам и студентам, выполнявшим проект, были вручены сертификаты.

На третий день выполнения проекта для его участников было организовано посещение Сураханской солнечной электростанции, созданной и управляемой Государственным агентством Азербайджанской Республики по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Специалисты, работающие на станции, предоставили гостям общую информацию об энергии, получаемой от солнечных панелей, рассказали, в частности, о деятельности станции, а также сообщили о проектах, которые планируется осуществить в будущем.

Напомним, что главными целями проекта "Связь с альтернативным будущим" являлись выработка решений перехода на новую экономику, повышение интереса азербайджанского гражданского общества к альтернативным источникам энергии и нанотехнологиям и содействие публикациям в азербайджанской печати статей и исследовательских материалов на эти темы, а также изучение опыта и потенциала молодежи Азербайджана для дальнейшего развития.