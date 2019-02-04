В Бакинской высшей школе нефти отпраздновали День молодежи

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло празднование, посвященное Дню молодежи Азербайджана.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

В нем приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, заместитель заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики Магеррам Ахмедов, Исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджанской Республики Фарид Джафаров, председатель Молодежного объединения партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сеймур Оруджев, преподаватели, сотрудники администрации и студенты вуза.

Перед началом праздника прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Эльмар Гасымов тепло поздравил студентов вуза и азербайджанскую молодежь с праздником и отметил, что основы нынешней государственной молодежной политики были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Он напомнил, что второго февраля 1997 года великий лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение об объявлении этого дня Днем молодежи Азербайджана. По словам ректора, благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева успешно реализуется специальная Государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 гг.", в регионах создаются молодежные центры, оказывается всесторонняя поддержка образованию, культурному развитию, общественной деятельности и международной интеграции азербайджанской молодежи.

"День молодежи, который празднуется по всей стране, ежегодно торжественно отмечается и в Высшей школе, которая в своей деятельности руководствуется принципами государственной молодежной политики", - сказал Эльмар Гасымов.

Заместитель заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Магеррам Ахмедов, Исполнительный директор Фонда молодежи Фархад Гаджиев и председатель Молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджев, поздравив студентов БВШН с Днем молодежи, призвали их принимать активное участие в социально-экономическом развитии страны. От имени выпускников вуза выступила специалист по охране окружающей среды компании BP в Азербайджане Мехрибан Алиева, окончившая БВШН в 2018 году по специальности "Инженер по нефти и газу". Она также поздравила собравшихся с праздником и рассказала о достигнутых ею успехах. Ректор Эльмар Гасымов вручил почетные дипломы Высшей школы заместителю заведующего отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Магерраму Ахмедову и Исполнительному директору Фонда молодежи Фариду Джафарову.

На праздновании прошла церемония награждения. Награды вручены руководителю и членам студенческой команды вуза – авторам проекта "ThermoNorth", который был признан лучшим стартап проектом года в Азербайджане. Команда стала победителем конкурса "ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018", представляла страну в гранд-финале конкурса крупнейшей в мире cleantech-программы (чистые технологии) в столице Шотландии Эдинбурге и заняла первое место на республиканском конкурсе инноваций. Руководителю команды, доценту БВШН Амиру Реза Вахшури был вручен диплом, а студентам – сертификаты БВШН. Старший преподаватель Высшей школы Аббас Алили, руководитель команды "Robo-sapience", признанной лучшей на Второй республиканской Олимпиаде роботов, где студенты БВШН заняли не только первое, но также второе и третье места, удостоен диплома БВШН, а члены команды - сертификатов.

Победив в национальной олимпиаде, команда представляла Азербайджан в финале Всемирной олимпиады роботов в Таиланде. Ректор Эльмар Гасымов вручил диплом студенту пятого курса кафедры химической инженерии Анару Бадабейли, удостоенному звания "Студент года" за образцовое поведение, общественную деятельность и активное участие в социально-культурных мероприятиях вуза.

Награждены сертификатами и студенты, чья команда заняла второе место на республиканском конкурсе "CanSat Азербайджан 2018". Сертификаты и памятные призы получили члены команды, чей проект был признан "проектом года" на втором республиканском научно-творческом конкурсе среди молодежи "Есть идея!", а также студенты БВШН, добившиеся заметных успехов в учебе, научной работе, общественной деятельности и спорте.

В заключение состоялся праздничный концерт.