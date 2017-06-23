В Бакинской Высшей Школе Нефти отметили День Вооруженных сил

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошло торжественное собрание, посвященное Дню Вооруженных сил, который отмечается 26 июня. В нем приняли участие руководство, преподаватели, сотрудники и студенты Высшей школы. Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Открывая собрание, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов отметил, что 26 июня объявлен Днем Вооруженных сил указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года. Он подчеркнул, что формирование хорошо оснащенной и сильной боевым духом национальной армии, неустанно стоящей на страже суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности страны, неразрывно связано с именем общенационального лидера азербайджанского народа.

С докладом "Исторические условия создания национальной армии Азербайджана и трудности на пути ее формирования (1918-1920 гг.)" на собрании выступил доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН Алемдар Шахвердиев. Остановившись на значении Азербайджанской Демократической республики (АДР) в истории развития страны, он отметил, что хотя АДР просуществовала всего 23 месяца, ее руководством были предприняты серьезные и успешные шаги по укреплению государственности Азербайджана, в том числе созданию вооруженных сил страны.

В заключение был показан документальный фильм, рассказывающий об истории АДР, славном пути Вооруженных сил, успехах и боевой готовности национальной армии.