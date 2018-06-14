В Бакинской высшей школе нефти отметили День национального спасения

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялось торжественное собрание в честь Дня национального спасения азербайджанского народа, который празднуется 15 июня и 25-летие которого отмечается в этом году.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу БВШН, на нем присутствовали ректор БВШН Эльмар Гасымов, профессора, преподаватели и другие сотрудники вуза.

Открывая мероприятие, ректор Эльмар Гасымов подчеркнул, что День национального спасения – одна из важнейших дат в истории азербайджанского народа. Он напомнил, что летом 1993 года в республике сложилась тяжелая общественно-политическая обстановка. Откликнувшись на призыв народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев приехал из Нахчывана в Баку, 15 июня был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики и в скором времени сумел сплотить страну, которая находилась на пороге гражданской войны, и обеспечить национальное единство и политическую стабильность. В июне 1997 года Милли Меджлис объявил День национального спасения праздничным днем.

Выступивший с презентацией доцент Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев отметил, что в течение первых пяти лет руководства Гейдар Алиев посетил 33 страны, куда совершил 79 визитов, принял участие в 232 мероприятиях и подписал 431 документ. Докладчик рассказал об успешной нефтяной стратегии Гейдара Алиева, результатом которой стало подписание "Контракта века", его достижениях по проведению экономических реформ, укреплению международных позиций Азербайджана и интеграции страны в межгосударственные структуры.

Оратор особо отметил успехи внешнеполитической и дипломатической деятельности общенационального лидера, сумевшего добиться режима прекращения огня и начала переговоров о мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта с участием региональных и международных организаций.

В заключение был продемонстрировал документальный фильм, посвященный Гейдару Алиеву.