В Бакинской Высшей Школе Нефти открыта Школа управления проектами

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Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялось официальное открытие "Школы управления проектами" (Schoolof Project Management), созданной в рамках сотрудничества БВШН с компанией BP в Азербайджане и ведущей международной компанией в области управления проектами Twenty Eighty Strategy Execution. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на церемонии приняли участие руководители БВШН, SOCAR и BP, а также представители ряда высших учебных заведений страны, международных компаний, работающих в Азербайджане, и 26 слушателей "Школы управления проектами". Среди них – сотрудники таких компаний, как SOCAR, BP, Atlantic Waste Solutions, PAŞA Həyat Sığorta ASC, Pasha Holding, Gilan Tekstil Parkı, Baku City Circuit, а также представительства Европейского Союза в Азербайджане.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил актуальность создания такой школы для Азербайджана, призванной внести заметный вклад в развитие национальных кадров и, в частности,в обучение их навыкам управления проектами. Он также остановился на особой роли школы в подготовке специалистов этого профиля, обладающих международной квалификацией.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов в своем выступлении отметил, что "Школа управления проектами" была создана с целью развития научного и образовательного потенциала страны. Как сказал Халик Мамедов, благодаря этому проекту стала возможной подготовка менеджеров среднего и высшего звена – специалистов в области управления проектами – для различных отраслей экономики.

Поздравив слушателей Школы и всех участников проекта с началом занятий, вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов и вице-президент SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов пожелали слушателям успехов в учебе и освоении новых дисциплин и особо отметили, что обучение в Школе управления проектами будет несомненно способствовать успешной карьере ее выпускников в будущем.

По словам выступившего на открытии регионального вице-президента BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли, «Школа управления проектами»– самая успешная инициатива по подготовке национальных кадров в этой сфере, которая была реализована при совместной финансовой поддержке BP и компаний-партнеров.

Представитель компании Twenty Eighty Strategy Execution, инструктор, магистр бизнес-администрирования по экономике и информационным технологиям Дидье Эстибаль высоко оценил работу, проведенную БВШН по созданию в школе всех необходимых условий для преподавания таких дисциплин, как управление проектами, планирование, контроль за исполнением бюджета, управление рисками, контроль за качеством и развитие лидерских качеств. Он сообщил, что на данном этапе язык обучения в школе – английский, но уже через два-три года здесь будут преподавать местные инструкторы, а занятия будут вестись на азербайджанском языке.

Инициатива по созданию «Школы управления проектами» была утверждена в 2011 году BP и партнерами компании, а ее учебная программа разработана при технической поддержке Twenty Eighty Strategy Execution в сотрудничестве с Университетом Джорджа Вашингтона (США). Обучение в школе будет вестись по семи модулям для специалистов различного профиля, которым по завершении учебы будут вручаться сертификаты Университета Джорджа Вашингтона.К настоящему времени реализовано три этапа проекта, курс обучения прошли более 300 специалистов из 98 организаций. Сейчас в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школой Нефти начинается четвертый этап, по завершении которого БВШН будет самостоятельно вести программу обучения в рамках проекта.