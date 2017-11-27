В Бакинской высшей школе нефти открыт Учебный центр компании ABB

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В кампусе Бакинской высшей школы нефти (БВШН), инаугурация которого состоялась 1 мая этого года с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прошла церемония открытия Учебного центра компании ABB.

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в ней приняли участие представители ABB, SOCAR, посольства Великобритании в Азербайджане, ALE Heavylift, Aggreko, Avanteq Limited, Eigen, Expro International Group, Glacier Energy Services Ltd., Fluor, International Oilfield Supply Company, ShawcorUKLtd., Worley Parsons, DIT London и ряда других компаний.

Открывая церемонию, руководитель представительства компании ABB в Азербайджане Рустам Гасымов приветствовал участников церемонии, а затем рассказал о деятельности компании в стране и сотрудничестве ABB и БВШН. Выступившая затем посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс остановилась на успешно развивающихся отношениях между двумя странами, в том числе в области образования, и подчеркнула, что сотрудничество Высшей школы и Университета Хериота-Ватта в области подготовки инженеров является ярким тому примером.

Вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов отметил, что создание БВШН является одним из самым успешных шагов Азербайджана по превращению нефтяного капитала в человеческий. Мы гордимся тем, сказал он, что Высшая школа является частью большой семьи SOCAR. Приветствовав гостей от имени ректора, декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов выступил с кратким отчетом о деятельности школы. Он выразил глубокую признательность руководителю ABB в Азербайджане Рустаму Гасымову за сотрудничество и постоянную помощь Высшей школе, а также поддержку образования в стране.

В заключение официальной части Рустам Гасымов и посол Кэрол Крофтс вручили 15 студентам БВШН сертификаты об успешном завершении производственной практики в компании ABB.

Затем гости посетили Учебный центр ABB, который оснащен самым современным оборудованием и средствами моделирования, и ознакомились с созданными здесь условиями. Центр открыт для студентов и преподавателей вуза и предназначен для проведения тренингов, практических занятий и исследовательских работ с применением новейших технологий ABB.