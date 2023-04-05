В бакинской школе открыли барельеф Гейдара Алиева

В бакинской средней школе № 171 состоялась церемония открытия барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева и мероприятие "Сколько сотен лет пройдет...", посвященное 100-летию великого лидера.

В бакинской средней школе № 171 состоялась церемония открытия барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева и мероприятие "Сколько сотен лет пройдет...", посвященное 100-летию великого лидера.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В церемонии приняли участие глава Управления Мехрибан Велиева, ее заместитель Садиг Гурбанов, председатель Хатаинской районной организации Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Вугар Рагимзаде, заместитель главы исполнительной власти Хатаинского района Рафик Исаев и другие официальные лица.

Сначала состоялась церемония открытия барельефа. Гости высоко оценили предпринимаемые учебным заведением подобные шаги в плане донесения до будущих поколений истории Азербайджана периода Гейдара Алиева.

Мероприятие было отмечено исполнением Государственного гимна, минутой молчания была почтена дорогая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Затем во дворе школы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.