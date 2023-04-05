О нас

В бакинской школе открыли барельеф Гейдара Алиева

В бакинской школе открыли барельеф Гейдара Алиева В бакинской средней школе № 171 состоялась церемония открытия барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева и мероприятие "Сколько сотен лет пройдет...", посвященное 100-летию великого лидера.
Наука и образование
5 апреля 2023 г. 17:49
В бакинской школе открыли барельеф Гейдара Алиева

В бакинской средней школе № 171 состоялась церемония открытия барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева и мероприятие "Сколько сотен лет пройдет...", посвященное 100-летию великого лидера.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В церемонии приняли участие глава Управления Мехрибан Велиева, ее заместитель Садиг Гурбанов, председатель Хатаинской районной организации Партии Ени Азербайджан (ПЕА) Вугар Рагимзаде, заместитель главы исполнительной власти Хатаинского района Рафик Исаев и другие официальные лица.

Сначала состоялась церемония открытия барельефа. Гости высоко оценили предпринимаемые учебным заведением подобные шаги в плане донесения до будущих поколений истории Азербайджана периода Гейдара Алиева.

Мероприятие было отмечено исполнением Государственного гимна, минутой молчания была почтена дорогая память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Затем во дворе школы была проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məktəbdə Heydər Əliyevin barelyefinin açılışı olub

Самое читаемое

Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
Стала известна личность водителя, погибшего при ДТП в Евлахе
3 апреля 2023 г. 23:51
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27
Азерэнержи стал крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе
"Азерэнержи" стал крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе
31 марта 2023 г. 12:29
Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе
Халаф Халафов: Невыполнение Арменией своих обязательств создает угрозу обеспечению мира в регионе
31 марта 2023 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi