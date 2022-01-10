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В бакинской школе опровергли информацию об избиении учителя учениками

В бакинской школе опровергли информацию об избиении учителя учениками В полной средней школе номер 17 Хатаинского района Баку опровергли информацию об избиении учителя учениками.
Наука и образование
10 января 2022 г. 10:09
В бакинской школе опровергли информацию об избиении учителя учениками
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В полной средней школе номер 17 Хатаинского района Баку опровергли информацию об избиении учителя учениками.

В ответ на запрос Report в школе сообщили, что распространенные в социальных сетях кадры об избиении 21-летнего учителя в учебном заведении не соответствуют действительности.

"В нашей школе нет учителя английского языка в таком молодом возрасте. Распространение необоснованной информации о школе и учителе не соответствует моральным принципам азербайджанского общества, придающего особое значение образованию", - заявили в школе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şagirdlərin müəllimi döyməsi ilə bağlı məlumata aydınlıq gətirilib

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