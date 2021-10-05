В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс

В 8 "ç" классе полной средней школы №162 у 3 учеников подтверждено заражение инфекцией COVID-19, вследствие чего на 14 дней очный процесс обучения в этом классе заменен на дистанционный.

В 8 "ç" классе полной средней школы №162 у 3 учеников подтверждено заражение инфекцией COVID-19, вследствие чего на 14 дней очный процесс обучения в этом классе заменен на дистанционный.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В Управлении отметили, что в самой школе очный процесс обучения продолжается.

"Более 90% работников столичных школ вакцинированы. В учебных заведениях серьезно соблюдают требования, вытекающие из условий пандемии, регулярно проводятся мониторинги", - заявили в ответ на запрос.