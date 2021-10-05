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В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс

В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс В 8 "ç" классе полной средней школы №162 у 3 учеников подтверждено заражение инфекцией COVID-19, вследствие чего на 14 дней очный процесс обучения в этом классе заменен на дистанционный.
Наука и образование
5 октября 2021 г. 15:23
В бакинской школе зафиксировано заражение COVID-19, закрыт один класс
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В 8 "ç" классе полной средней школы №162 у 3 учеников подтверждено заражение инфекцией COVID-19, вследствие чего на 14 дней очный процесс обучения в этом классе заменен на дистанционный.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В Управлении отметили, что в самой школе очный процесс обучения продолжается.

"Более 90% работников столичных школ вакцинированы. В учебных заведениях серьезно соблюдают требования, вытекающие из условий пандемии, регулярно проводятся мониторинги", - заявили в ответ на запрос.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 162 nömrəli məktəbində yoluxma qeydə alınıb, sinif bağlanıb

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