В Бакинский Высшей школе нефти прошла презентация DAAD

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча преподавателей и студентов пятого курса БВШН с сотрудницей бакинского офиса Германской службы академических обменов DAAD Реной Гусейновой.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, открывая встречу, ректор БВШН Эльмар Гасымов, в частности, сказал: "Сегодня мы открываем для наших студентов новые возможности для продолжения их обучения за рубежом. Уверен, что, как выпускники одного из лучших высших учебных заведений страны, вы сможете успешно учиться и достойно представлять Азербайджан в самых престижных университетах Германии". Ректор сообщил, что некоторые из студентов, заканчивающих БВШН в этом году, уже получили предложения о работе, в том числе и в SOCAR, и это - признание высокого уровня подготовки специалистов в БВШН. В то же время, ректор отметил, что продолжение учебы в магистратуре, в том числе в других странах, дает возможность выпускникам приобрести более глубокие знания и навыки. "Нынешняя программа – только первая программа поддержки наших студентов для продолжения учебы за рубежом, но будут и новые", - подчеркнул Эльмар Гасымов.

Выступившая с презентацией сотрудница представительства DAAD в Баку Рена Гусейнова рассказала о самой организации, ее деятельности в Азербайджане и развитии сотрудничества с высшими учебными заведениями страны. Как она сообщила, Германская служба академических обменов объединяет 238 немецких вузов-участников, имеет 15 зарубежных представительств и выдает порядка 100 000 стипендий в год. Гостья также проинформировала участников встречи о программах и основных сферах деятельности DAAD, одной из которых является поддержка молодой элиты из-за рубежа для обучения и научной работы в вузах и научных центрах Германии с предоставлением стипендии для иностранных студентов. Она подробно рассказала о правилах подачи заявок, и самом процессе отбора кандидатов для учебы в вузах Германии. В заключение встречи Рена Гусейнова ответила на вопросы студентов и преподавателей БВШН.