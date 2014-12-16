В школах Баку наблюдается опасная тенденция

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "В столичных школах возникла опасная тенденция в показателях соотношения долей мужчин и женщин в структуре преподавательского состава".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, эта тенденция возникла не сегодня и находится в центре внимания министерства: "Что касается проделанных министерством работ, в последние годы процесс приема педагогов на работу производится лишь по одному критерию - профессиональным качествам. В гендерной динамике среди недавно принятых на работу педагогов подобной проблемы нет. Но, если брать в целом, то в данном вопросе существует некоторое несоответствие, которое беспокоит нас".