В бакинских школах заменят родительские комитеты

Для правильной организации взаимодействия родитель-учитель, родитель-школа предусматривается создать общественные структуры.

Для правильной организации взаимодействия родитель-учитель, родитель-школа предусматривается создать общественные структуры.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, сейчас идут обсуждения по созданию новой структуры: "Уже есть определенные интересные предложения. В ближайшем будущем это будет альтернативный орган управления".

M.Велиева отметила, что сегодня проблемы, связанные с ассоциациями родителей и учителей (АРУ), стоят на повестке дня: "Эти АРУ действуют как НПО, направленные на оказание социальной поддержки школам. Школа и ее руководство, а также учителя не могут быть вовлечены в деятельность этого учреждения. Эта структура работает только по добровольному желанию родителей".

Отметим, что в последнее время вопрос о сборе денег АРУ в социальной сети стал предметом серьезного обсуждения.