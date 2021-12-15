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В бакинских школах заменят родительские комитеты

В бакинских школах заменят родительские комитеты Для правильной организации взаимодействия родитель-учитель, родитель-школа предусматривается создать общественные структуры.
Наука и образование
15 декабря 2021 г. 14:03
В бакинских школах заменят родительские комитеты
Мехрибан Велиева
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Для правильной организации взаимодействия родитель-учитель, родитель-школа предусматривается создать общественные структуры.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, сейчас идут обсуждения по созданию новой структуры: "Уже есть определенные интересные предложения. В ближайшем будущем это будет альтернативный орган управления".

M.Велиева отметила, что сегодня проблемы, связанные с ассоциациями родителей и учителей (АРУ), стоят на повестке дня: "Эти АРУ действуют как НПО, направленные на оказание социальной поддержки школам. Школа и ее руководство, а также учителя не могут быть вовлечены в деятельность этого учреждения. Эта структура работает только по добровольному желанию родителей".

Отметим, что в последнее время вопрос о сборе денег АРУ в социальной сети стал предметом серьезного обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində valideyn komitələri yeni təşkilatlarla əvəzlənəcək

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