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    В бакинских школах в преддверии Новруз байрамы пройдут субботники

    Стартовал проект Çərşənbə iməcilikləri

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В действующих в подчинении Управления образования по г. Баку общеобразовательных школах стартовал проект "Çərşənbə iməcilikləri".

    Как сообщили Report в управлении, основная цель проекта заключается в информировании школьников о нашей истории и традициях, охране и передаче национально-духовных ценностей будущим поколениям.

    В рамках проекта, по случаю четырех последних вторников ("ilaxır çərşənbə") в канун праздника Новруз байрамы в общеобразовательных школах 12-ти административных районов по г. Баку планируется проведение на школьных территориях субботников с участием педагогов, школьников и родительского комитета.

    Отметим, что на субботниках школьникам представится возможность получить более обширную информацию об истории и традициях Новруз байрамы. 

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