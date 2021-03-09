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В бакинских школах устраняются последствия сильного ветра

В бакинских школах устраняются последствия сильного ветра Участки, где проводятся ремонтные работы, оцеплены специальными лентами
Наука и образование
9 марта 2021 г. 12:11
В бакинских школах устраняются последствия сильного ветра
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Устраняются последствия сильного ветра, повредившего крыши средних школ № 278 и № 319 в Баку.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку.

Начались ремонтные, восстановительные и укрепительные работы на покрытиях зданий обеих школ.

Для того чтобы не препятствовать учебному процессу и обеспечить безопасность школьного контингента, были приняты соответствующие меры безопасности. Участки, где проводятся ремонтные работы, с целью ограничения движения на соответствующем расстоянии были оцеплены специальными лентами, усилены соответствующие меры контроля.

Также устраняются последствия ветра в школах, во дворе которых были повалены деревья и повреждены специальные конструкции.

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Версия на азербайджанском языке Dam örtükləri uçan məktəblərdə təmir işləri başlayıb

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