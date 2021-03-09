В бакинских школах устраняются последствия сильного ветра

Устраняются последствия сильного ветра, повредившего крыши средних школ № 278 и № 319 в Баку.
Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку.
Начались ремонтные, восстановительные и укрепительные работы на покрытиях зданий обеих школ.
Для того чтобы не препятствовать учебному процессу и обеспечить безопасность школьного контингента, были приняты соответствующие меры безопасности. Участки, где проводятся ремонтные работы, с целью ограничения движения на соответствующем расстоянии были оцеплены специальными лентами, усилены соответствующие меры контроля.
Также устраняются последствия ветра в школах, во дворе которых были повалены деревья и повреждены специальные конструкции.