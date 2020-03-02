В бакинских школах проводятся дезинфекционные работы

В общеобразовательных учебных заведениях усилен санитарно-эпидемиологический контроль, выполняются работы по дезинфекции и превентивные мероприятия.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, отделениями Бакинской городской дезинфекционной станции проведены соответствующие работы в 160 школах, находящихся на балансе Управления. В других учебных заведениях дезинфекционные работы продолжаются.

На основе соответствующих договоров между Управлением образования города Баку и Бакинской городской дезинфекционной станцией, регулярно проводятся работы по дезинфекции в учебных заведениях, находящихся на балансе Управления, санитарно-гигиеническая обстановка находится под контролем. Кроме того, в учебных заведениях ускорено проведение профилактических мероприятий из-за вероятности распространения сезонных вирусов.

Также следует отметить, что согласно требованиям инструкции Минобразования от 24 февраля 2020-го года, ограничены массовые мероприятия и экскурсии в школах. Дети, у которых школьные врачи обнаруживают симптомы сезонных респираторных заболеваний, направляются в территориальные поликлиники, также усилен контроль над снабжением медпунктов необходимыми медицинскими принадлежностями.