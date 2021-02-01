В бакинских школах измеряется температура учителей и учеников

В учебных заведениях, где организована очная форма обучения, будут проводиться регулярные мониторинги

С 1 февраля в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, стартовало традиционное обучение в начальных классах и дошкольных группах.

Как сообщили Report в ведомстве, руководство и сотрудники Управления образования пронаблюдали за ходом учебного процесса в учебных заведениях.

В Баку очное обучение в начальных классах проводится 3 раза в неделю, а в дошкольных группах - 2 раза в неделю. В соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией будет принято решение о возобновлении традиционной формы обучения для учащихся V-IX классов в предстоящие сроки.

Классы с большим количеством учащихся в процессе очного обучения делятся на группы. При посещении образовательного учреждения в связи с сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией измеряется температура тела учителей и учащихся, обеспечивается соблюдение мер социального дистанцирования между учащимися.

Учебный и учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях организуется на основании "Временных правил организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима" Кабинета министров, а также утвержденных Министерством образования учебных планов.

В учебных заведениях, где организована очная форма обучения, будут проводиться регулярные мониторинги.

Следует также отметить, что в I-IV классах общеобразовательных учреждений, подчиненных УОБ, обучаются 182 018 учащихся, а в подготовительных группах школ - 27 122 ребенка.