В бакинские школы на работу приняты более 2,5 тыс. учителей

Конкурс по приему на работу и смене места работы в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, на 2021-2022 учебный год, успешно прошли 2 550 человек.

Конкурс по приему на работу и смене места работы в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, на 2021-2022 учебный год, успешно прошли 2 550 человек.

Как сообщили в Управлении, из них 721 человек был принят на работу в ходе процесса по электронному приему на работу на основе бессрочного трудового договора, 1579 человек - электронного приема на основе срочного трудового договора, 250 человек - в результате смены места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору.