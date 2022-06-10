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В бакинские школы на работу приняты более 2,5 тыс. учителей

В бакинские школы на работу приняты более 2,5 тыс. учителей Конкурс по приему на работу и смене места работы в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, на 2021-2022 учебный год, успешно прошли 2 550 человек.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 10:00
В бакинские школы на работу приняты более 2,5 тыс. учителей

Конкурс по приему на работу и смене места работы в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, на 2021-2022 учебный год, успешно прошли 2 550 человек.

Как сообщили в Управлении, из них 721 человек был принят на работу в ходе процесса по электронному приему на работу на основе бессрочного трудового договора, 1579 человек - электронного приема на основе срочного трудового договора, 250 человек - в результате смены места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору.

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Версия на азербайджанском языке Bakı məktəblərində işə qəbul olunan müəllimlərin sayı açıqlanıb

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