В АзТУ задерживается выдача стипендий студентам

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский технический университет (АзТУ) внес ясность в вопрос задержки стипендий обучающихся в этом учебном заведении студентов.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе АзТУ, в высших учебных заведениях стипендии предоставляются государством: "Университет проанализировав результаты успеваемости студентов в конце семестра определяет вопрос назначения стипендии и ее размер. После этого данные направляются в министерство финансов для начисления стипендий студентам. Как и другие университеты Азербайджанский технический университет направил эти результаты в министерство финансов".

Было отмечено, что в минфине все эти результаты систематизируются и посредством карты студентам начисляется стипендия: "На самом деле этот процесс всегда так происходил. Однозначно хочу отметить, что стипендии студентам будут выплачены после завершения соответствующего процесса в министерстве финансов. По информации, в ближайшие дни, до конца этой недели, стипендии будут перечислены на счета студентов. Но еще раз хотим отметить, что этот процесс всегда так происходил. Поскольку студенты получают стипендии в соответствии с результатами экзаменов, то по окончании семестра возникают такого рода задержки".

Напомним, что студенты после нового года все еще не получили стипендии. В связи с этим в социальных сетях была распространена информация. В АзТУ стипендии получают около 4000 студентов.