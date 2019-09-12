Министерство: 8 756 желающих работать по договору учителей утвердили электронные заявления

Завершился прием электронных документов по приему на работу учителей по срочному контракту в общеобразовательные учебные заведения на 2019-2020 учебный год, входящие в систему министерства образования.

Как сообщили Report в министерстве образования, в процессе приема на работу учителей по срочному контракту присутствовали кандидаты, участвовавшие в нынешнем и прошлогоднем конкурсах.

В целом, в процессе принятия электронных документов приняли участие 8 938 кандидатов, 8 756 из которых после выбора вакансий утвердили электронные заявления.

12 сентября информация о результатах электронного размещения будет направлена на личные страницы кандидатов.