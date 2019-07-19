В Азербайджане завтра завершается прием документов по переводу студентов

В Азербайджане прием документов в электронной форме по переводу студентов завершается завтра.

Как сообщили Report в Министерстве образования, прием документов завершится в 20 июля в 23:59.

Перевод студентов в вузах внутри страны и из зарубежных вузов, сменяющих специальность на другую, а также перевод студентов, учащихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры осуществляется посредством портала transfer.edu.az.

Студенты имеют возможность выбрать на портале учебное заведение, куда хотят перевестись. Для этого обучающиеся вводят требуемую информацию и определяют, отвечают ли они критериям перевода.

Перевод студентов осуществляется с согласия министерства образования во время зимних и летних каникул. Согласно правилам, студентам не прошедших аккредитацию вузов иностранных стран, а также учащимся в других странах заочно переводиться не разрешается.