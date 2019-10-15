Министерство образования Азербайджана запустило социальную кампанию против буллинга - ВИДЕО

Министерство образования запустило новую социальную кампанию против буллинга под хэштегом #MənimləDanış. Как сообщает Report, цель кампании - привлечь внимание родителей, руководителей школ и широкой общественности к данной проблеме.

В подготовленном министерством видео-ролике, показан яркий пример того, как безразличие со стороны окружающих, в том числе родителей, приводит к психологическим проблемам детей, их замыканию в себе. Поэтому, министерство призывает широкую общественность больше уделять внимание детям, больше общаться с ними: ведь увидеть глазами мы можем только лишь наружную сторону, а для того, чтобы понять, что твориться на душе у ребенка – необходимо его выслушать.

Напомним, что 13 мая 2019 года министр образования Джейхун Байрамов утвердил "План действий по дополнительным мерам по созданию благоприятной среды обучения и развития в общеобразовательных учреждениях". Этот план предусматривает ряд задач по обеспечению здоровой духовной и психологической обстановки в общеобразовательных учреждениях, а также по улучшению отношений между школой и семьей и защиты учащихся от любого физического и психологического насилия. Наряду с этим с мая была открыта новая горячая линия (146-2), которая будет реагировать на чрезвычайные ситуации и возможные угрозы в образовательных учреждениях.

Эмилия Аббасова