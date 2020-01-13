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Вступительный экзамен в магистратуру в Азербайджане будет проводиться в один этап

В Азербайджане вступительный экзамен в магистратуру будет одноэтапным

Кабмин внес изменения в "Правила приема в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана".

Как сообщает Report, решение было подписано премьер-министром Али Асадовым. 

Согласно документу, как и в международной практике, вступительный этап в магистратуру будет проходить в один этап (предусматривает оценку общего интеллектуального уровня (логического мышления), знаний информатики и иностранного языка).    

Следует отметить, что на данный момент экзамен проводится в два этапа: 

I этап - оценка общего интеллектуального уровня (логического мышления), знаний информатики и иностранного языка

II этап - оценка знаний по предметам специальности. 

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