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В Азербайджане впервые приступили к дистанционному преподаванию

​В Азербайджане впервые приступили к дистанционному преподаванию

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) реализуется пилотный проект в связи с дистанционным образованием.

Как сообщили Report в вузе, с сегодняшнего дня преподавание гуманитарных предметов организуется в альтернативной форме – дистанционно.

В вузе в весеннем семестре 2019/2020 года на факультете Финансов и бухучета впервые была создана дистанционная форма преподавания предметов "Введение в мультикультурализм" и "Социология". На основе принципа добровольности среди студентов-заочников первого курса были отобраны 24 человека и привлечены к дистанционному обучению.

Имена желающих дистанционно прослушать лекции по этим предметам были внесены в систему EDUMAN в группы, созданные для дистанционного образования.

Экзамены пройдут в присутствии студентов. Результаты экзаменов дистанционной и других групп будут сравнены и проанализированы.

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