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Джейхун Байрамов: Учебники начальных классов составлены так, что это приводит к высокой учебной нагрузке учащихся

В Азербайджане учебники начальных классов приводят к высокой учебной н
© Report / Firi Salim

"В настоящее время ведется работа по применению различных сроков использования учебников". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в центральном штабе партии "Ени Азербайджан" сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в ближайшее время вопрос будет согласован с соответствующими госструктурами: "Считаем, что некоторые учебники, особенно учебники начальных классов составлены так, что на учащихся приходится довольно высокая еженедельная учебная нагрузка. Однако, есть и такие учебники, которые мало используются. Мы работаем над изданием учебников, срок использования которых будет различным в зависимости от класса и учебной нагрузки. Считаю, что это послужит сохранению учебников в хорошем состоянии". 

Министр напомнил, что на данный момент срок использования учебников рассчитан на 4 года: "В связи с изменением числа учащихся издаются дополнительные пособия". 

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