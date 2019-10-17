Джейхун Байрамов: Учебники начальных классов составлены так, что это приводит к высокой учебной нагрузке учащихся

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/a6928aeaaaf62938c2c10110365a7880/9dfd822c-45d4-4ba3-bfe8-0e824800f828_292.jpg

"В настоящее время ведется работа по применению различных сроков использования учебников".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в центральном штабе партии "Ени Азербайджан" сказал министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в ближайшее время вопрос будет согласован с соответствующими госструктурами: "Считаем, что некоторые учебники, особенно учебники начальных классов составлены так, что на учащихся приходится довольно высокая еженедельная учебная нагрузка. Однако, есть и такие учебники, которые мало используются. Мы работаем над изданием учебников, срок использования которых будет различным в зависимости от класса и учебной нагрузки. Считаю, что это послужит сохранению учебников в хорошем состоянии".

Министр напомнил, что на данный момент срок использования учебников рассчитан на 4 года: "В связи с изменением числа учащихся издаются дополнительные пособия".