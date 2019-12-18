​В Азербайджане требуются специалисты/переводчики по 6 языкам

Ведущие высшие учебные заведения Азербайджана совместно с госорганами запустили долгосрочный проект под названием "Исследование этнической принадлежности и культурного наследия стран Кавказа".
Как сообщает Report, целью проекта является исследование истории, языка и культуры проживающих в Азербайджане этносов.
В рамках проекта требуются специалисты/переводчики, владеющие грузинским, лезгинским, удинским, армянским, аварским и грабарским языками.
Знающих данные языки и соответствующих ниже приведенным параметрам лиц просят прислать CV на адрес электронной почты arashdirma2020@gmail.com:
- Свободное владение грузинским, лезгинским, удинским, армянским, аварским и грабарским языками на уровне “upper intermediate”и выше;
- Начальный уровень знаний о кавказоведении;
- Умение работать в команде и индивидуально;
- Наличие креативного подхода к проблеме и коллективного образа мышления.
Заработная плата начинается с 1200 манатов в зависимости от уровня знания языка и стажа работы в данной сфере.
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