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В Азербайджане со следующего года приступят к поэтапной сертификации педагогов

В Азербайджане со следующего года приступят к поэтапной сертификации

"С 2020 года в Азербайджане приступят к поэтапной сертификации педагогов". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в партии "Ени Азербайджан" заявил министр образования Джейхун Байрамов

По его словам, в законе "Об образовании" предусматривается проведение раз в 5 лет сертификации педагогов, работающих в школах: "Для начала процесса сертификации правительство должно утвердить документ, отражающий в себе принципы и последовательность сертификации, оценку сертификации и другие вопросы. Лишь после этого можно проводить сертификацию педагогов".  

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