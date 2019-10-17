В Азербайджане со следующего года приступят к поэтапной сертификации педагогов

"С 2020 года в Азербайджане приступят к поэтапной сертификации педагогов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в партии "Ени Азербайджан" заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в законе "Об образовании" предусматривается проведение раз в 5 лет сертификации педагогов, работающих в школах: "Для начала процесса сертификации правительство должно утвердить документ, отражающий в себе принципы и последовательность сертификации, оценку сертификации и другие вопросы. Лишь после этого можно проводить сертификацию педагогов".