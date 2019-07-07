В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены по II и III группам специальностей

Сегодня пройдут вступительные экзамены по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, которые примут участие во вступительных экзаменах, могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Для этого им необходимо будет пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Отметим, что абитуриент должен обязательно принести на экзамен подтверждающий личность документ и "Пропускной лист на экзамен". Абитуриенты, у которых нет фото в удостоверении личности, наряду с другими документами должны предъявить выданную учебным заведением справку с фото (в справку вклеивается фото абитуриента размером 3х4 и подтверждается печатью).

При отсутствии одного из указанных документов или наличии расхождений между документами абитуриент на экзамен не допускается.

Экзамен начнётся во всех зданиях в 11:00. Пропускной режим завершится в 10:45. После этого времени абитуриенты к экзамену не допускаются.