В Азербайджане с завтрашнего дня начнется перевод учащихся в электронной форме

С завтрашнего дня в Азербайджане начнется перевод учащихся в электронной форме.

Как сообщает Report, подсистема по электронному переводу школьников будет сдана в пользование с 15 августа.

Напомним, что министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ "Об электронной форме перевода учащихся". Согласно приказу, начиная с 2019/2020 учебного года перевод учащихся общеобразовательных школ по стране будет осуществляться посредством электронной системы.

Приказ направлен на сохранение контингента учащихся в общеобразовательных учебных заведениях, формирование статистических отчетов об учащихся на основе точных и оптимальных показателей и на обеспечение усиления контроля над осуществлением обязательного общего среднего образования.