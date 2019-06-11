В Азербайджане второй этап выпускных экзаменов для 9-классников пройдет 16 июня

16 июня в Азербайджане состоится второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамены по общему уровню образования (9 классов) пройдут в Мингячевире, Агджабединском, Агдашском, Агстафинском, Балакенском, Бейлаганском, Джалилабадском, Физулинском, Гедабекском, Гёйчайском, Гаджигабульском, Исмаиллинском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Гахском, Газахском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Сальянском, Сиязанском, Шамкирском, Товузском, Уджарском, Хызинском, Ходжавендском, Ярдымлинском, Загатальском районах, а также в расположенных в Баку школах-интернатах, англоязычных школах, школах в местах отбывания наказания и школах на острове Чилов.

Пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/, выпускники могут распечатать "Пропускной лист на экзамен".

Школьники, не имеющие фотографию на удостоверении личности, могут загрузить с сайта ГЭЦ справку, предоставляемую общеобразовательным учреждением для выпускных экзаменов.