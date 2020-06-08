В Азербайджане проведут испытательный экзамен по новым правилам

Посредством подготовленного специалистами Государственного экзаменационного центра Азербайджана специального программного обеспечения состоится очередной испытательный экзамен.

Как сообщили Report в центре, в программе учтено много вопросов безопасности.

С момента запуска программы пользователь остается под наблюдением через камеру, весь процесс записывается на видео и пересылается в центр.

Личность участников до экзамена уточняется программой распознавания лиц.

За экзаменом в онлайн-режиме следят контролеры.

Желающие участвовать в экзамене должны пройти регистрацию по ссылке https://eservices.dim.gov.az/elimt/BurSinaq. Регистрация состоится с 11:30 до 17:00 8 июня.

Участие в экзамене бесплатное.

Экзамен планируется провести 9 июня в 12:00.