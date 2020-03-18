В Азербайджане приостановят телеуроки

Вещание программы "Время уроков" на телеканалах "Меденийет" и "ARB Гюнеш", осуществляемое при поддержке Министерства образования Азербайджана, будет временно прекращено.

Об этом Report сообщила главный советник сектора по связям с общественностью информационного отдела Министерства образования Биллура Гаджизаде.

По ее словам, 19 марта будет последним днем телеуроков: "В связи с праздником Новруз телеуроки будут временно приостановлены. С 24 марта начнется трансляция телепередач для учащихся и азербайджанского, и русского секторов школ. Также после праздника будут транслироваться телепередачи для студентов профессиональных учебных заведений".

В связи с угрозой распространения коронавируса с 3 марта обучение во всех учебных заведениях Азербайджана приостановлено. По этой причине с 11 марта при поддержке Министерства образования стартовали телеуроки для учащихся.